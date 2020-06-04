18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:19

Электронным способом за новую Конституцию хотят голосовать уже пять регионов

фото ЗакС политика Электронным способом за новую Конституцию хотят голосовать уже пять регионов

Заявки на право дистанционно голосовать по поправкам в Конституцию подали пять регионов, пишет "Интерфакс". В их число вошли Москва, Петербург, Карелия, Нижегородская область и Красноярский край.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова утверждала, что таким образом смогут проголосовать граждане на территории максимум трех субъектов Федерации. Вопрос должен окончательно решиться сегодня, 4 июня.

Напомним, что, несмотря на тысячи заболевающих коронавирусом ежедневно, президент Владимир Путин решил проводить всенародное голосование за поправки, главная из которых дает ему возможность сидеть на своем месте до 2036 года. Срочность этого прецедентного мероприятия, не являющегося ни выборами, ни референдумом, пока ничем официально не объясняется: полномочия Путина истекают только в 2024 году. Биллборды на петербургских улицах повсеместно агитируют голосовать за поправки, и ни один из них не транслирует противоположной точки зрения.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:18 Вице-губернатор Петербурга Потехина выступит на заседании ЦИК по вопросу электронного голосования

12:28 Макаров 14 минут рассуждал о поправках в Конституцию, не упомянув "поправку Терешковой"

3 июня, 19:54 Ройзман: Только картинка массовой явки легитимизирует "конституционное" голосование

3 июня, 12:27 Артемий Лебедев призвал не идти на голосование по Конституции после того, как снялся в ролике в поддержку поправок

3 июня, 10:15 ЦИК объяснил, почему за поправки в Конституцию невозможно агитировать

2 июня, 18:36 Радзиховский: Поправки в Конституцию - патологическое по трусости вранье

2 июня, 17:43 Член ЦИК рассказал о недостатках дистанционного электронного голосования

2 июня, 16:46 ЦИК утвердил порядок проведения электронного голосования

2 июня, 16:32 Протоиерей Смирнов ждет от новой Конституции защиты людей с момента их зачатия

2 июня, 13:51 Политолог Рогов назвал причину, по которой "конституционный" плебисцит понадобился 1 июля


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
14:26 Жители Кронштадта недовольны качеством детских продуктовых наборов

14:18 Вице-губернатор Петербурга Потехина выступит на заседании ЦИК по вопросу электронного голосования

13:54 Ради надстройки старинный дом на Васильевском острове "омолодили"

13:26 Спикер Мосгордумы Шапошников считает "передергиванием" расследование о своем богатстве

12:55 Муниципал: Суд обязал ИКМО "Новоизмайловское" передать мандаты оппозиционерам

12:50 Суд продлил арест Филинкова и Бояршинова до 11 сентября

12:39 Невзоров: До голосования по поправкам коронавирус перевели в разряд "подпольщиков"

12:28 Макаров 14 минут рассуждал о поправках в Конституцию, не упомянув "поправку Терешковой"

12:07 В Выборгском районе жалуются на необъяснимую вырубку деревьев

11:32 Шишкина находит несправедливым порядок единовременных выплат пожилым петербуржцам

11:27 Горизбирком возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

11:19 Новые ТИК в Петербурге не будут организовывать голосование по поправкам

11:04 Собянин допускает продление масочного режима до 2021 года

10:39 В России выявили чуть менее 9 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом

10:14 Цимбалинскому мосту отказали в присвоении статуса исторического памятника

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru