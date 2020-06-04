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Поправки в Конституцию

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16:08

ЦИК окончательно принял порядок проведения электронного голосования

фото ЗакС политика ЦИК окончательно принял порядок проведения электронного голосования

Центральная избирательная комиссия на заседании 4 июня приняла в целом порядок проведения дистанционного электронного голосования. Голосование будет организовано с 25 по 30 июня включительно на сайте 2020og.ru. 

Для этого необходимо заранее подать заявление с 5 июня по 14:00 21 июня, а также иметь учетную запись на портале Госуслуги или - для москвичей - на сайте mos.ru. Если человек не проголосует на портале 2020og.ru, то он сможет сделать это уже очно 1 июля. 

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил в ЦИКе, что на Госуслугах уже разработано заявление, которое россияне должны подавать для участия в дистанционном электронном голосовании. Открыть доступ к подаче заявлений для избирателей власти готовы уже 5 июня, уточнил Шадаев. 

Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что портал mos.ru  готов принимать заявления с 5 июня. 

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что система идентификации граждан многоступенчатая и очень надежная. Вместе с этим, отметила председатель комиссии, хорошо продумана анонимизация данных.

Памфилова добавила, что в порядок дистанционного электронного голосования все еще могут быть внесены изменения, если эксперты или партии заявят об их необходимости. 

На заседании 2 июня ЦИК принял порядок ДЭГ за основу, предоставив желающим время на предложение поправок. 

София Саттарова

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