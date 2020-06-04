Член Горизбиркома Зацепа считает, что Петербург был готов к электронному голосованию

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что отказ Центризбиркома использовать дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию в Петербурге "не катастрофа". Он отметил, что инфраструктура Петербурга была готова к дистанционно-электронному голосованию. При этом Зацепа уточнил, что сам скептически относится к дистанционным формам волеизъявления.

- Я считаю, что гораздо больше перспектив у цифровых участков - на физических участках, где голосование происходит электронным способом. Оно, с одной стороны, тайное, с другой стороны - удостоверено, кто голосует, - пояснил член ГИК.

По его мнению, ЦИК не просто так разрешил проведение дистанционного электронного голосования только двум субъектам. Пока еще такой способ воспринимается как эксперимент, считает Зацепа.

Напомним, Центризбирком решил использовать дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области. Петербургу отказали из-за недоверия к Горизбиркому. Член ГИК Краснянский считает, что Центризбирком уже просто по привычке ругает петербургскую комиссию.

София Саттарова