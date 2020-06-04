18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:20

Член Горизбиркома Зацепа считает, что Петербург был готов к электронному голосованию

фото ЗакС политика Член Горизбиркома Зацепа считает, что Петербург был готов к электронному голосованию

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что отказ Центризбиркома использовать дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию в Петербурге "не катастрофа". Он отметил, что инфраструктура Петербурга была готова к дистанционно-электронному голосованию. При этом Зацепа уточнил, что сам скептически относится к дистанционным формам волеизъявления.

- Я считаю, что гораздо больше перспектив у цифровых участков - на физических участках, где голосование происходит электронным способом. Оно, с одной стороны, тайное, с другой стороны - удостоверено, кто голосует, - пояснил член ГИК.

По его мнению, ЦИК не просто так разрешил проведение дистанционного электронного голосования только двум субъектам. Пока еще такой способ воспринимается как эксперимент, считает Зацепа.

Напомним, Центризбирком решил использовать дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области. Петербургу отказали из-за недоверия к Горизбиркому. Член ГИК Краснянский считает, что Центризбирком уже просто по привычке ругает петербургскую комиссию. 

 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:38 Политолог Еремеев: Центризбирком перестраховывается

19:23 Член ГИК Краснянский: Центризбирком ругает нас по привычке

18:32 Вице-губернатор Потехина: Не было необходимости заставлять бюджетников регистрироваться на Госуслугах

17:47 ЦИК отказал Петербургу в электронном голосовании из-за недоверия к Горизбиркому

17:36 Электронное голосование по Конституции проведут только в Москве и Нижегородской области

16:08 ЦИК окончательно принял порядок проведения электронного голосования

15:21 YouTube заблокировал ролик за поправки в Конституцию, в котором россиян пугают геями

14:18 Вице-губернатор Петербурга Потехина выступит на заседании ЦИК по вопросу электронного голосования

12:28 Макаров 14 минут рассуждал о поправках в Конституцию, не упомянув "поправку Терешковой"

9:19 Электронным способом за новую Конституцию хотят голосовать уже пять регионов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:55 Беглов вошел в тройку самых упоминаемых в СМИ губернаторов России в мае

20:38 Политолог Еремеев: Центризбирком перестраховывается

20:21 Чиновника Минпромторга и еще трех человек задержали по делу о взяточничестве

20:20 Член Горизбиркома Зацепа считает, что Петербург был готов к электронному голосованию

19:52 Экс-сотруднику ЮКОСа Пичугину в третий раз отказали в помиловании

19:28 Собянин допустил снятие большинства ограничений в Москве к июлю

19:23 Член ГИК Краснянский: Центризбирком ругает нас по привычке

18:55 Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

18:32 Вице-губернатор Потехина: Не было необходимости заставлять бюджетников регистрироваться на Госуслугах

18:31 В Пскове завели дело о фейках после заявлений чиновников о количестве аппаратов ИВЛ в регионе

17:59 СК завел дела о массовых беспорядках и фейках на левого блогера Николая Платошкина

17:47 ЦИК отказал Петербургу в электронном голосовании из-за недоверия к Горизбиркому

17:36 Электронное голосование по Конституции проведут только в Москве и Нижегородской области

17:20 Беглов отчитался о начале выплат сотрудникам соцучреждений

16:52 Северодвинск закроют на карантин из-за вспышки коронавируса

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru