ЦИК отказал Петербургу в электронном голосовании из-за недоверия к Горизбиркому

Центральная избирательная комиссия на заседании 4 июня решила не использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Петербурге. Его организуют в Москве и Нижегородской области. Также заявки подали власти Красноярского края и Республики Карелии. Представители исполнительных властей регионов на заседании обосновывали, почему в их субъекте необходимо организовать ДЭГ.

От Петербурга на заседании по видеосвязи выступала вице-губернатор Ирина Потехина. Она заявила, что есть минимум три причины организовать в городе ДЭГ. В частности, в Петербурге все еще сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка - ежедневно заболевших больше, чем выздоровевших, уточнила Потехина. Она добавила, что часть петербуржцев выехали на дачи в Ленинградскую область, а им тоже надо дать возможность проголосовать. Также, заявила вице-губернатор, у жителей города большой опыт гражданской активности в цифровой среде.

По ее словам, 79% петербуржцев используют интернет для получения государственных и муниципальных услуг. Она добавила, что всего в городе 3,8 млн избирателей. Из них 1,76 млн человек имеют подтвержденный доступ к Госуслугам, отметила вице-губернатор.

Потехина рассказала и о желании жителей Петербурга участвовать в интернет-голосованиях. Этого хотят 75% человек, заявила заместитель главы города. Она добавила, что Северная столица имеет и большой опыт по использованию разных способов голосования: "Мобильный избиратель", цифровые и экстерриториальные участки.

Памфилова уточнила у Потехиной, есть ли в Петербурге сервис аналогичный московскому mos.ru. Вице-губернатор заверила главу ЦИК, что такой портал есть, но не уточнила его адрес в интернете.

Представители других регионов также рассказали о своих успехах в цифровизации и готовности провести широкую информационную кампанию. Первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко сообщил, что в их регионе тоже сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. Памфилова отметила, что двумя руками за, но смущает большая разница в часовых поясах.

Члены ЦИК голосовали за каждый регион по отдельности. Петербург получил наименьшее количество голосов за - только два.

Памфилова заявила, что у Петербурга потрясающая электронная база и мощные разработки. При этом есть вопросы к Санкт-Петербургской избирательной комиссии, отметила глава ЦИК. По ее словам, она не уверена в способности Горизбиркома качественно провести электронно-дистанционное голосование, итогам которого доверяли бы избиратели.

Напомним, ранее Центризбирком неоднократно критиковал работу СПбИК. В частности, требовал найти виновных в плохом проведении муниципальных выборов. Памфилова в одном из своих выступлений грозила Горизбиркому расформированием, но до этого так и не дошло. Куратор же Петербурга в ЦИК Николай Булаев заявил, что ему стыдно за регион.

Ранее, член Горизбиркома Петербурга Дмитрий Краснянский высказывался за проведение электронного голосования в городе на Неве. Тестирование собственной системы ДЭГ в Петербурге провели 25 мая. Однако, как рассказывал ЗАКС.Ру, не все желающие смогли получить бюллетень и пройти опрос.

София Саттарова

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