Лидеры кампании "НЕТ!" пожаловались в Центризбирком на агитацию за поправки в Конституцию

Инициаторы общественной кампании "НЕТ!", выступающие за то, чтобы голосовать против поправок в Конституцию, обратились с жалобой в Центризбирком. Они утверждают, что на государственном сайте, призванном информировать граждан о сути голосования и сути конституционных изменений, в действительности наблюдается неприкрытая агитация за эти изменения.

Авторы обращения напоминают, что Центризбирком не вправе склонять россиян в пользу той или иной графы будущего бюллетеня, с чем ранее публично соглашались первые лица ЦИК. Возмущает оппозиционно настроенных активистов не в последнюю очередь то, что на агитацию тратятся народные деньги.

"Организаторы кампании "НЕТ!" требуют немедленно удалить незаконные агитационные материалы с этого сайта. Вместе с тем, организаторы кампании "НЕТ!" отмечают, что единственная цель, ради которой проводится общероссийское голосование по поправкам к Конституции России — обнуление сроков Путина и фактическая узурпация власти", - говорится в заявлении.

Общественную кампанию "НЕТ!" поддерживают такие политики, как Дмитрий Гудков, Максим Резник, Андрей Пивоваров, Илья Азар, Юлия Галямина. Они не согласны ни с властью, продвигающей поправки, ни с другой частью оппозиции ("навальнисты", "Яблоко", "Левый фронт"), которая призывает к бойкоту электорального мероприятия.

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