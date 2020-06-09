Беглов: Наша цель - максимально бесконтактное голосование

Петербургский губернатор Александр Беглов в новом интервью ТАСС рассказал, в частности, о том, как он видит предстоящее голосование по поправкам в Конституцию. По его словам, организаторы будут тщательнейшим образом следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Во время голосования, которое, как известно, растянется на целую неделю, Смольным предусмотрены "исчерпывающие" меры безопасности.

"Наша цель - максимально бесконтактное голосование. Будет вестись термометрия с помощью бесконтактных измерительных приборов. Каждому голосующему будут предоставлены маска, перчатки и одноразовая ручка", - рассказал глава города.

Отдельно он остановился на защите от возможного заражения членов участковых избирательных комиссий. Им предоставят пластиковые экраны для лица, антибактериальные коврики, приборы для обеззараживания воздуха и инструменты для запаивания пакетов.

Оценивая ситуацию с коронавирусом в целом и снятие ограничений, чиновник резюмировал: город "постепенно возвращается к нормальной жизни".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.