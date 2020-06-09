Амосов окрылен победой защитников Муринского парка в Горсуде и готов бороться дальше

Депутат ЗакСа Михаил Амосов, вместе с защитниками Муринского парка боровшийся против его застройки, написал в Facebook, что сегодняшняя победа в Горсуде явилась для него настоящим праздником. Однако, замечает он, признание перевода зеленой зоны в категорию подлежащих застройке незаконным - это только часть продолжающегося противостояния с ООО "Анна Нова". На очереди - оспаривание не менее важного документа Смольного, имеющего прямое отношение к судьбе парка.

"Теперь надо, чтобы Куйбышевский районный суд отменил ещё одно Постановление правительства – о выдаче разрешения на строительство на этом участке спорткомплекса "Нова Арена – вторая очередь". По логике теперь это должно произойти. Но нужно ещё поработать. Затем нужно изменить Закон СПб о зелёных насаждениях общего пользования и, наконец, полностью убрать из Генплана тему расширения "Нова Арены"", - говорится в посте.

Достижение этой цели Амосов считает своей задачей как депутата.

Напомним, что борьба со строительством спорткомплекса на местности, богатой зелеными насаждениями, ведется активистами в течение нескольких последних лет. Прошлым летом Муринский парк перегородили синим строительным забором.

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