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Поправки в Конституцию

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11:39

Памфилова об агитации по Конституции: "Все, что не запрещено, то разрешено"

фото ЗакС политика Памфилова об агитации по Конституции: "Все, что не запрещено, то разрешено"

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 10 июня напомнила, что в законе о внесении поправок в Конституцию не прописаны правила агитации. Поэтому каждый может выражать свое мнение как хочет, заявила Памфилова.

- Законом, который специально принят для проведения общероссийского голосования, не регулируется агитация. Но то, что она не регулируется этим законом, это не значит, что ее в принципе нет - все, что не запрещено, то разрешено. У нас гарантируется свобода слова, свобода выражения, и каждый имеет право выражать свою позицию, - считает глава ЦИК.

По ее словам, агитацией в интернете активно занимаются те, кто "причитает" о запрете ее проводить. Сам же Центризбирком занимается только информированием, в очередной раз отметила Памфилова. Она уточнила, что никто не сможет показать ей материалы, в которых Центризбирком агитирует за или против голосования по каким-то поправкам.

Напомним, ранее общественная кампания "НЕТ!", выступающая против внесения изменений в Конституции, заявили о наличии агитационных материалов на государственном сайте о поправках. Лидеры кампании требовали немедленно удалить материалы. К вечеру 9 июня агитация с сайта пропала

 

София Саттарова

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