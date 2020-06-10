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Поправки в Конституцию

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13:19

Профессор Соловей придумал, как сделать бойкот "конституционного" голосования активным

фото ЗакС политика Профессор Соловей придумал, как сделать бойкот "конституционного" голосования активным

Политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей, планирующий проголосовать против поправок в Конституцию, предложил всем сторонникам бойкота такую его форму, которая придала бы ему дополнительный смысл и эффективность. По мнению ученого, для этого всего лишь нужно сделать свое неучастие чуть более публичным, и для этого существуют даже официальные механизмы - например, электронная форма обращения в Центризбирком, которой, в частности, Соловей и предлагает воспользоваться.

"Вы можете вписать: "Прошу принять к сведению мой отказ от участия в голосовании 1 июля в связи с тем..." - а далее в зависимости от вашей фантазии, знания русского языка и степени гнева формулируете причину. Вывешиваете скриншот у себя на страничке в соцсетях, говоря "я сторонник активного бойкота". Очень надеюсь, что те общественные деятели, которые выступают сторонниками бойкота, подадут пример и сами заполнят эти формы на сайте. Тем самым они положат начало общенациональному флэшмобу", - изложил он свою идею на личном YouTube-канале.

Отметим, что против участия в голосовании по поправкам, которое продлится с 25 июня по 1 июля, выступили Алексей Навальный вместе со своими сторонниками, партия "Яблоко" и движение "Левый фронт".

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