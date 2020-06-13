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11:20

Московские пикеты против "обнуления" Путина впервые за несколько недель обошлись без задержаний

фото ЗакС политика Московские пикеты против "обнуления" Путина впервые за несколько недель обошлись без задержаний

Накануне, 12 июня, в центре столицы прошла серия протестных пикетов, участники которых выражали несогласие с поправками в Конституцию и попыткой президента Владимира Путина обнулить сроки своего правления. Никто не был задержан. По всей видимости, невмешательство полиции может быть связано с тем, что 9 июня мэр Сергей Собянин внезапно отменил все карантинные меры.

На плакатах демонстрантов было, в частности, начертано: "Он нам не царь", "1 июля скажи НЕТ, не дай убить Россию", "Информирую, что я голосую против поправок, позволяющих Путину править вечно". Акцию запечатлел и осветил Telegram-канал "Агит Россия".

Отметим, что в конце мая и начале июня к одиночным пикетам столичные правоохранители относились иначе: как правило, для того, чтобы оказаться задержанным, достаточно было развернуть тот или иной плакат. Задерживали и политических активистов, и журналистов, и муниципальных депутатов. Для некоторых из участников подобные выступления закончились неделями спецприемника. Оппозиционеры жаловались на то, что запрет мэра Сергея Собянина на одиночные пикеты противоречит всему федеральному законодательству, но жалобы не встретили желаемого отклика ни в одной инстанции.

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