"Президент отдает от себя очень существенную часть полномочий": Путин не понимает критики поправок

Президент Владимир Путин с непониманием отреагировал на протестную позицию КПРФ относительно поправок в Конституцию, за которые россиянам предстоит проголосовать с 25 июня по 1 июля. В поправках он видит нечто противоположное узурпации, о которой ведут речь критики реформы.

"Что касается укрепления олигархического правления и усиления власти президента, тем более диктатуры. Наоборот, ведь президент отдает от себя очень существенную часть полномочий", - произнес глава государства на телеканале "Россия 1".

По мнению Путина, изменения в системе власти, ее модернизация недооценены или недопоняты.

"Если сегодня президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, то ситуация меняется кардинально", - аргументировал он свой довод.

Госдума, с его слов, превращается в крайне влиятельный орган.

Голосование, в котором можно принять участие досрочно, дистанционно и даже электронным способом (в Москве и Нижегородской области), при положительном для власти результате закрепляет новую редакцию основного закона, по которому четыре президентских срока Путина "обнуляются".