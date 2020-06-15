В СПбГУ учредили стипендию имени Людмилы Вербицкой

Государственный петербургский университет учредил стипендию в честь бывшего ректора и президента вуза Людмилы Вербицкой, о чем сообщила пресс-служба образовательного учреждения.

"В соответствии с планом мероприятий по увековечению памяти президента СПбГУ Вербицкой учреждена стипендия имени профессора Вербицкой для студентов и аспирантов университета любых направлений обучения, продемонстрировавших высокие результаты в области изучения различных аспектов русского языка", - гласит текст новости.

Многолетний ректор главного университета города, а в последние годы жизни президент вуза, Людмила Вербицкая скончалась осенью 2019 года на 84-м году жизни. На церемонию прощания с ней в Петербург приезжал президент Владимир Путин.