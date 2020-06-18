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Поправки в Конституцию

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18 июня, 13:24

Горизбирком положительно оценивает призывы к бюджетникам голосовать досрочно

фото ЗакС политика Горизбирком положительно оценивает призывы к бюджетникам голосовать досрочно

Санкт-Петербургская избирательная комиссия положительно оценивает проводимую исполнительными органами власти и органами местного самоуправления города "организационно-разъяснительную работу", когда бюджетников призывают прикрепляться на определенные участки и голосовать досрочно, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе Горизбиркома. Это позволит разграничить потоки избирателей на плебисците по поправкам в Конституцию, считают в ГИК.

В петербургской избирательной комиссии отметили, что из публикаций СМИ ясно, что ряд сотрудников бюджетных организаций воспринимает информирование как принуждение к голосованию в определенное время в определенном месте. Горизбирком заявил, что направил обращение в комитет территориального развития с просьбой разъяснить руководителям городских ведомств необходимость подчеркивать - это только информирование для того, чтобы исключить скопление людей на избирательных участках. Также ГИК попросил комитет проверить информацию в СМИ и из обращений граждан. Если будут обнаружены нарушения трудового права или других законов, то необходимо привлечь виновных к административной ответственности и/или обратиться в следственные органы, заявили в Горизбиркоме:

"В случае выявления по результатам проверок в действиях должностных лиц признаков воспрепятствования свободному осуществлению гражданином права на участие в общероссийском голосовании, нарушения тайны голосования, в том числе соединенных с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения, а также  совершенных с использованием служебного положения руководителям исполнительных органов рекомендовано обратиться в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу с просьбой о проведении проверки и принятия процессуального решения". 

Напомним, ранее сотрудники различных бюджетных организаций сообщали, что руководство требует от них прикрепиться к избирательному участку по месту работы и отдать свой голос в дни досрочного голосования. Пять депутатов законодательного собрания обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с требованием прекратить принуждать граждан открепляться и голосовать досрочно. 

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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