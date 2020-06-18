Депутаты МО "Гражданка" попозировали в футболках против поправок

Трое депутатов МО "Гражданка" сфотографировались в протестных футболках, выражающих несогласие с продвигаемыми властью поправками в основной закон страны, и распространили это изображение по социальным сетям.

По словам депутата Вадима Сафонова, участие в фотосессии было личным выбором каждого муниципала, в том числе главы, Елены Беляевой.

Компанию муниципалам на фотографии составил курирующий Калининский район депутат ЗакСа Михаил Амосов - правда, он протестную футболку не надевал.

Голосование по поправкам будет проходить целую неделю - с 25 июня по 1 июля.

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