Шендеровича удручает нежелание оппозиции договориться о тактике голосования по поправкам

Публицист и писатель Виктор Шендерович признался, что с еще большим пессимизмом смотрит на будущее отечественного протестного движения, поскольку его ключевые представители не в состоянии договориться даже об элементарных вещах. Для него такой элементарной и бесспорной вещью в эти дни является голосование по поправкам в Конституцию, которые, что для него совершенно очевидно, не поддерживает никто из оппозиционеров. Ничто не мешало им выработать единую модель поведения применительно к предстоящему плебисциту, подчеркивает аналитик, однако лидеры мнений привычно разделились и раскололи и без того отнюдь не доминирующий в стране электорат. В результате ему кажется возможным утверждать, что политической оппозиции в России не существует "от слова совсем".

"Есть дюжина людей, антипутински настроенных, которые каждый в одиночку что-то говорят. Но вот даже сейчас по этой теме нет ни единого штаба, ни единой позиции. Все в диапазоне от Вишневского, Гудкова до Навального что-то говорят и предлагают здравое, хорошее. Но это все пять копеек стоит в практическом отношении. Фейсбук разодран — голосовать, не голосовать. Ребят, у нас есть какое-то место, сайт, где это обсуждается? Вы пробовали встретиться, организовать что-то? Нет. Каждый поет свою песню. Замечательную песню. Но свою", - рассудил он в интервью "Эху Москвы".

По мнению Шендеровича, эта раздробленность и маргинализованность оппонентов и есть то немногое, чего удалось добиться президенту Владимиру Путину за 20 лет пребывания у власти.

Напомним, голосование по уже принятым поправкам, включенным в уже продающееся переиздание Конституции, будет длиться с 25 июня по 1 июля.