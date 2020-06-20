ГИК хочет продлить срок тестирования членов комиссий на коронавирус

Санкт-Петербургская избирательная комиссия планирует продлить срок тестирования на коронавирус членов и сотрудников аппаратов избирательных комиссий города, сообщили в ГИК.

Завершить тестирование планировалось изначально 19 июня. Сейчас, рассказали в ГИК, "прорабатывается вопрос о необходимости продления этого срока". Сейчас комиссия ждет ответа на запрос от главного санитарного врача Петербурга Наталье Башкетовой.

Итоговую информацию о тестировании Горизбирком будет готов дать после ее получения из территориальных избиркомов и обобщения.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Накануне стало известно, что членов УИКов Центрального района уже начали тестировать.