Клишас указал однополым парам на их место в России по новой Конституции

Член Совета Федерации Андрей Клишас, являющийся одним из главных "продвигателей" поправок в Конституцию, рассказал о будущем однополых союзов, которые регулирует новая редакция основного закона. Легализовать такие отношения ни у кого не получится, подчеркнул он, сославшись на то, что, по его прикидкам, не менее 90% россиян подобного социального поведения не одобряет.

"Люди имеют право на то, чтобы в ней [Конституции] были закреплены вопросы, по которым есть консенсус у большинства, а брак как союз мужчины и женщины — это позиция большинства", - заявил он в интервью РБК.

Еще его одним соображением по данному вопросу явилось то, что, как он думает, однополые пары стремятся максимально отстраниться от государства, а значит, нелогично при таком подходе добиваться узаконивания брака.

"Почему они хотят прийти к нам за такой бумажкой? В чем смысл?", - задался вопросом Клишас.

Голосование за поправки в Конституцию, главной из которой политологи склонны называть обнуление президентских сроков Владимира Путина, будет проходить в необычной форме: в течение семи дней, с возможностью дистанционного и досрочного голосования.