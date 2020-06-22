Губернатор Подмосковья зовет людей на голосование по изменению Конституции

Глава Московской области Аднрей Воробьев воспользовался своим аккаунтом в Instagram для того, чтобы напомнить согражданам о голосовании по поправкам в Конституцию.

"Я хочу попросить всех прийти, проголосовать — мы сделаем это максимально удобно и комфортно для вас и членов вашей семье. Или к вам придут, или можно будет выйти во двор и отдать свой голос", - гласит его последний пост.

Отметим, что информирование о грядущем голосовании, которое будет проходить целую неделю (25 июня - 1 июля), за государственный счет происходит как в форме плакатов на биллбордах, так и в форме видеороликов. Характерно, что никто, кроме оппозиционных политиков, "против" голосовать не зовет. Приглашают голосовать за поправки, главная из которых - обнуление сроков Владимира Путина. Элла Памфилова, глава ЦИК, ничего предосудительного в такой подаче информации не усматривает.