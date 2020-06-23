ЦИК разрешил проводить голосование по Конституции одновременно на улице и в помещении

Центральная избирательная комиссия на вечернем заседании 23 июня внесла изменения в порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию. Теперь территориальные избирательные комиссии или избиркомы субъектов России могут организовать уличное голосование одновременно с плебисцитом на избирательном участке.

Кроме этого, ЦИК изменил в ряде документов положения о подтверждении количества избирателей - теперь это надо делать не до 18:00 часов, а до 20:00 часов. Член Центризбиркома Майя Гришина уточнила, что участковая избирательная комиссия всю неделю будет работать с 8:00 часов до 20:00 часов.

Само голосование пройдет 1 июля, но шесть дней до этого, с 25 по 30 июля, избирательные участки в определенное время будут принимать желающих проголосовать людей.

Эти дни не считаются досрочным голосованием, заявила 23 июня глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, это такие же рабочие дни - просто без подведения итогов в конце.

- У нас голосование 25, 26, 27, 28, 29, 30 не досрочное. Это другая процедура. Это голосование в дни предшествующие основному голосованию, но идет процедура равнозначно тому, что происходит 1 июля. Кроме одной детали - подсчет голосов будет осуществляться после 20 часов 1 июля по всем дням голосования, - сообщила Памфилова.

Напомним, Санкт-Петербургская избирательная комиссия 9 июня установила режим работы участковых избиркомов. С 25 по 29 июня будут работать в помещениях с 16:00 до 20:00, а 30 июня - с 14:00 до 16:00. Вне помещений рекомендованное время для работы с 09:00 до 14:00 часов.