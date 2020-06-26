Представитель УИК рассказал об оскорблениях со стороны прохожих

Член участковой избирательной комиссии № 1153 (Красносельский район Петербурга) Михаил Комаров сообщил ЗАКС.Ру, что за первый день всероссийского голосования по изменению Конституции он и его коллеги минимум дважды столкнулись с агрессивным поведением граждан.

Оба инцидента случились на улице Авангардная. Когда Комаров был на надомном голосовании в доме № 45 и объяснял пенсионерам об эпидемиологической безопасности, вручая им ручки и маски, соседка престарелых избирателей решила, что на ее глазах осуществляется подкуп. Девушка стала снимать происходящее на видео и выражать недовольство поведением членов УИК.

- Мы пытались с ней поговорить, все ей объяснить. Но она была настроена в штыки, - рассказал Комаров.

Позже, по словам члена комиссии, жертвой оскорблений стала его коллега по УИК, проводившая голосование на улице у дома № 24.

- Мужчина снимал ее из окна на видео и кричал: "Уродина, пошла на все стороны". Женщине 50 лет и ей эти слова было слышать неприятно, - поделился Комаров. - Люди либо полагают, что мы пытаемся одурить народ, что мы агитируем за поправки, либо просто не знают, что голосование ведется всю неделю.

Член УИК отметил, что когда звонил избирателям в домофон и говорил, что они могут спуститься к подъезду и проголосовать, в ответ получал самые разные реакции. Молодежь, по его словам, была настроена негативно.

- Пожилые люди улыбаются, смеются и говорят, что не понимают, как можно голосовать против поправок.

О первом дне голосования за "обнуление" президентских сроков Владимира Путина и другие поправки в Конституции читайте в материале ЗАКС.Ру.