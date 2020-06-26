На участке в округе "Екатерингофский" заметили непрозрачные картонные ящики для бюллетеней

Две полностью непрозрачные переносные урны для выездного голосования по поправкам в Конституцию 26 июня появились на избирательном участке №54, сообщила ЗАКС.Ру член местной участковой избирательной комиссии Варвара Михайлова.

Ящики сделаны из картона и пронумерованы цифрами 7 и 8. Михайлова отметила, что члены комиссии их пока не использовали.

Картонными переносными урнами УИКи Петербурга пользовались и в первый день голосования. Однако в них присутствовали окна из прозрачного ПВХ, благодаря чему было видно ориентировочное количество находящихся внутри бюллетеней. Требование частичной прозрачности было прописано в госконтракте Горизбиркома на поставку 4000 картонных "одноразовых ящиков".

Напомним, голосование по одобрению поправок в Конституцию проходит как на участках, так и на придомовых территориях, надомно и по месту работы избирателей. В первый день недельного плебисцита проголосовало 9% от общего числа избирателей Петербурга.