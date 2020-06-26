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Поправки в Конституцию

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20:33

На Ленинском проспекте заметили голосование по Конституции при помощи продуктовой тележки

фото ЗакС политика На Ленинском проспекте заметили голосование по Конституции при помощи продуктовой тележки

На одном из избирательных участков в Петербурге комиссия организовала голосование по поправкам в Конституцию с помощью тележки из магазина "Пятерочка", сообщили "Наблюдатели Петербурга".

Необычную организацию голосования заметил Красимир Врански, снявший происходящее на видео. По его словам, действие происходит во дворе дома 53/1 по Ленинскому проспекту, на избирательном участке № 1133. На кадрах видно, что люди голосуют на пластиковом столе, а коробки, видимо, с бюллетенями, сложены в продуктовую тележку.

В Петербурге идет второй день досрочного голосования по поправкам в Конституцию, основное голосование назначено на 1 июля. Это не первый случай, когда место для голосование организуют в таком необычном месте и необычным способом. Ранее были замечены участки на детских площадках, в автобусах, дворах, кустах и багажниках автомобилей. ЗАКС.Ру рассказывал, как накануне прошел первый день такого голосования.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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