Третий день: Избирательный автобус и поправки для молодежи

Продолжаем знакомить вас с атмосферой голосования на петербургских участках по изменению Конституции. В третий день недельного плебисцита, 27 июня, корреспондент ЗАКС.Ру побывал в Кировском и Пушкинском районах, посмотрел, как проводится надомное голосование и пообщался с "пассажирами" автобуса избирательной комиссии.

"А если начнется война?"

Начало рабочей субботы, 27 июня, на участке № 776 (Кировский район, муниципалитет "Ульянка") встретили три члена местной избирательной комиссии. Ее председатель, пенсионер Олег Алексеев объяснил, что дежурят здесь посменно, но исполнять свои обязанности в дни коронавируса и всенародного голосования никто из членов УИК не отказался.

Предписанными свыше санитарно-эпидемиологическим мероприятиями на участке не брезгуют. Члены комиссии жаловались на неудобство перчаток, но во время работы их не снимали. Избирателей они встречали на почтительном расстоянии от зала, в котором проводилось голосование. У каждого измеряли температуру - это, несмотря на предписания ЦИК, в первые два дня происходило не на всех участках, - просили дезинфицировать руки и следили, чтобы каждый был в маске. Вход и выход на участок находились в разных местах. Присутствовавшие члены УИК, несмотря на свою немногочисленность, внимательно следили, чтобы люди уходили там, где положено.

Избиратели относились к требованиям с пониманием. Только спустя два с половиной часа работы зашедший проголосовать парень в футболке "Зенита" в ответ на просьбу надеть маску и перчатки раздраженно ответил: "Давайте поучаствую в этом клоунском маскараде".

Пока избирателей не было, члены комиссии обсуждали друг с другом поправки. Председатель УИК интересовался мнением коллег и корреспондента ЗАКС.Ру, соглашаясь и с аргументами за и с аргументами против. Но чаще он делился собственными размышлениями, ругал Ксению Собчак, которую он воспринимает как лицо оппозиции, и хвалил особенно понравившиеся поправки: о территориальной целостности, традиционных ценностях и защите животных.

- А то, что человек, как говорят, хочет вечно избираться… А почему нет? - рассуждал председатель УИК, - Понимаю, мне тоже иногда хочется чего-то нового, интересного. Но почему я не могу проголосовать за человека, если нравится он мне?

Развивая эту мысль, Алексеев заключил, что против поправок выступает в основном молодежь, которая привыкла экспериментировать, а у таких людей, как он, главный приоритет - постоянство.

- Вы когда-нибудь задумывались, что может начаться война? Что может прийти новый человек и начать войну? - философствовал председатель.

Если логика Алексеева верна, то переживать ему не за что. За первые четыре часа работы комиссии на участок пришло человек 20. Подавляющее большинство - люди старшего поколения.

"Приходишь, а в квартире перегар"

Около полудня два из трех членов комиссии, включая руководителя УИК, отправились на надомное голосование. Наблюдатели в походе не участвовали, не было их и на участке, хотя члены комиссии ожидали прихода представителей Общественной палаты.

Предстояло обойти девять квартир, жители которых попросили об этом. По пути вспоминали инциденты прошлых кампаний.

- Бывало, что и в спины нам плевали и кричали разное, - рассказал ЗАКС.Ру Алексеев. - Случается, что тебе звонят, просят прийти к ним домой, жалуются на болезнь или на высокую температуру. Ты приходишь, а в квартире запах перегара и люди, звонившие тебе, пьяные.

На "надомке" каждому избирателю вручают по пакету, в котором помимо бюллетеня лежат средства индивидуальной защиты, ручка и брошюра с текстом поправок. Члены комиссий в жилище не заходят, ждут вместе с переносным ящиком снаружи. Первый инцидент чуть было не случился уже у первой квартиры. Там проживала пара пенсионеров, от которых поступила одна заявка. Но избиратели обратили внимание, что им дали два бюллетеня. Оказалось, что обходчики ошиблись с пакетом - вручили тот, в котором лежат запасные бюллетени. Их всегда берут на случай порчи основных. Казус был мгновенно исправлен. Члены комиссии продемонстрировали корреспонденту ЗАКС.Ру, что второй бюллетень остался чистым.

По следующему адресу тоже проживал пенсионер. Ему подробно объяснили о предпринятых мерах безопасности, в том числе о СИЗ и о дезинфекции ручки квартирной двери, которую члены комиссии провели прежде чем позвонить в звонок. После каждой фразы избиратель усмехался, а в конце подвел итог: "Ну, ребята, вы даете. Ничего нового еще не придумали?".

Другие заявки были так же от людей преклонного возраста. Один из избиратель оказался инвалидом - передвигался с ходунками. В какой-то момент он уронил ручку, которой расписывался и ставил галку в бюллетени. Члены комиссии не смогли ему помочь поднять с пола предмет - таковы правила.

"Ну что, обнулили вас?"

В лицее № 378 на территории все того же округа "Ульянка" действует сразу четыре УИК: 777, 778, 779 и 786. Они находятся в разных помещениях, но как минимум трем из четырех не удалось соблюсти правило раздельного входа и выхода. В УИК №786, где корреспондент ЗАКС.Ру задержался на час с лишним, это объяснили техническими особенностями комнат. Зато члены комиссии там работают в белых халатах. Измеряют температуру у всех и в обязательном порядке следят, чтобы на избирателях были СИЗ.

Наблюдатели на участках опять-таки замечены не были. Да и членов комиссий оказалось немного. На участке №786 к 13-00 присутствовал только председатель УИК Николай Мальков. Он рассказал, что его коллеги работают поочередно, к вечеру ожидаются еще двое. Пару раз председатель ненадолго выходил в соседний кабинет, так что в зале для голосования кроме корреспондента ЗАКС.Ру никого не оставалось. Длилось это каждый раз меньше минуты и едва ли посторонний успел бы устроить какое-нибудь злодеяние.

Впрочем, и желающих проголосовать было немного. За час с небольшим на участок пришли два человека. Оба пенсионеры. Первая избирательница рассказала, что ей 91 год и она считает, что это голосование будет ее последним.

- Я шла в банк, чтобы заплатить за квартиру, - сообщила бабушка. - Но решила зайти сюда и проголосовать. Уж больно хорошие поправки! Они для вас, для молодежи.

Второй был менее эмоционален и заявил только, что пришел выполнить свой долг. Когда он покидал здание школы, охранницы у входа, смеясь, спросили: "Ну что, обнулили вас?"

"Беспрецедентные меры безопасности"

В Шушарах "филиал" УИКа действовал в автобусе. Транспортное средство украсили флагами Петербурга и России, информационными материалами Центризбиркома и листками со списком домов, относящихся избирательному участка 2022. Вверху лобового стекла, где обычно указывается маршрут, была надпись "Центр физической культуры, спорта и здоровья "Царское Село". Рядом с автомобилем стоял складной столик и лежала коробка с подписью "Использованные СИЗЫ".

Проголосовать здесь можно, но не в салоне, а у входа. Внутри отдыхали несколько членов комиссии и один наблюдатель. Они не были настроены общаться, но дали понять, что инициатива организации придомового пункта-автобуса принадлежит администрации Пушкинского района.

За более подробными комментариями пришлось идти в школу № 93. Там находится УИК №2022, которым руководит директор этой же школы Татьяна Яшина. Прямо отвечать на вопросы, кто и как придумал голосовать рядом с автобусами, она не стала, но отметила, что все это делается ради удобства граждан и заявила, что сама идею поддерживает.

- Мы сейчас поставили его на несколько часов, потому что это удобно. Люди едут на дачу. Вышел из дома, проголосовал и уехал. Не надо идти в школу. Ну и безопасность. Я работаю на выборах уже 15 лет. Беспрецедентные меры безопасности сейчас осуществляются, - рассказала председатель комиссии.

Школа № 93, в которой помимо УИК №2022, находится еще два участка, впечатлила количеством наблюдателей. На каждом было по два человека. Яшина заверила, что без них не обходится ни одно придомовое и ни одно надомное голосование. При этом на участке №2022 молодой человек в кепке наблюдателя от Общественной палаты показывал избирателям, в какую сторону им идти к урне и по просьбе школьного охранника, который измерял температуру у входящих, позвонил председателю УИК, а позже проводил до ее кабинета корреспондента ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев