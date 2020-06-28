За три дня более миллиона петербуржцев проголосовало по поправкам в Конституцию

Центризбирком обновил данные о ходе голосования по внесению изменений в Конституцию. Количество проголосовавших петербуржцев за минувшие сутки выросло в полтора раза: вместо вчерашних 762 тысяч их теперь числится 1 млн 112 тысяч человек.

Это число соответствует примерно 28% от избирателей, зарегистрированных в субъекте Федерации. Такой же процент проголосовавших наблюдается по всей стране. В абсолютных числах это 30 млн 917 тысяч граждан.

Плебисцит проходит целую неделю и завершится 1 июля. В Москве и Нижегородской области у жителей есть возможность проголосовать с экрана смартфона. О том, как это делали в Петербурге 27 июня, читайте в материале ЗАКС.Ру.