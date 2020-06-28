Члена УИК №575 выгнали с участка за замечание по поводу переносных ящиков

Член УИК №575 в Калининском районе Аина Павлова рассказала о том, что 26 июня стала пострадавшей в инциденте на своем участке. Как пишет "Фонтанка", начался конфликт с главой комиссии Александром Усачевым, когда тот отказался предоставить женщине копии актов, касающихся голосования по поправкам в Конституцию и заседания комиссии.

Павлову также смутил тот факт, что голосование вне помещения УИК никак не было зафиксировано в документах, как будто его и не было вовсе. При этом Павлова ручается, что ящики для голосования выносились из помещения не раз, из чего следует, что, возможно, граждане могли проголосовать многократно.

Наконец, кульминационным моментом истории стало ее замечание относительно того, что переносные ящики не запломбированы должным образом. После этого ее силой вытолкали из помещения УИК, нанеся физические повреждения. Далее женщина отправилась в травмпункт, чтобы их зафиксировать.

О том, как голосовали в тот день на других участках, читайте в материале ЗАКС.Ру.