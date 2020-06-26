Второй день: УИК на тележке и первое подозрение на вброс

Неделя всероссийского голосования по "обнулению" президентских сроков Владимира Путина и другим поправкам в Конституцию продолжилась в пятницу, 26 июня. Во второй день сообщения о нарушениях были уже интереснее.

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

В Петербурге продолжается голосование на придомовых участках. Люди изъявляют свою волю в "памфиловских" палатках и просто на скамейках - везде, где располагают свои мобильные пункты члены участковых избирательных комиссий. Главными "креативщиками" дня стали члены УИК 1133 (Красносельский район). Они соорудили место для голосования с помощью столика и тележки из магазина. Пункт снял на камеру и выложил в соцсети общественный активист Красимир Врански.

Подобные кадры "уличных участков" часто передают добрососедскую атмосферу российских дворов. Уставшие от пандемии граждане по пути из дома в магазин голосуют и общаются с членами комиссий о жизненных трудностях и судьбах родины. На ставшем популярным за последние сутки видео из Краснодарского края даже песни пели. Но, как оказалось, не всегда все проходит спокойно. Член УИК 1153 (Красносельский район Петербурга) Михаил Комаров рассказал ЗАКС.Ру, что его коллеге, стоявшей на придомовом участке, приходилось выслушивать оскорбления от высунувшегося из окна жителя. Сталкивался с агрессией и непонимание прохожих и сам Комаров. Он говорил, что негатив исходит в основном от молодых, а пенсионеры в большинстве своем встречают членов избиркомов радушно, потому что жаждут проголосовать.

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Выяснилось, что не все члены участковых и территориальных избирательных комиссий Петербурга перед неделей голосования сдали тест на COVID-19. Горизбирком и главный санитарный врач города Наталья Башкетова решили выделить еще три дня на прием сотрудников УИК и ТИК: с 26 по 28 июня. А еще ГИК объявил, что первый день голосования прошел почти без нарушений: в комиссию поступило только 20 обращений, из них лишь девять были связаны с "недостатками избирательной системы".

25 июня был и правда тихим. Очереди из бюджетников и госслужащих в центральных районах города стали едва ли не самым главным событием. На следующий день поступали более интересные сообщения. Например, "Фонтанка" опубликовала видео своего читателя, на котором, возможно, был запечатлен вброс бюллетеней. Хотя качество записи оставляет желать лучшего, видно, что две девушки засовывают стопку листов в переносную урну с надписью УИК № 505. Читатель пояснил, что действие происходит у дома № 99/2 на Светлановском проспекте.

Главный редактор интернет-издания "Новый проспект" Анна Невская написала у себя в Facebook, что пришла голосовать на УИК 398 (Выборгский район Петербурга) и получила от членов комиссии предложение заполнить бюллетени и за своих родственников: родителей и брата. Председатель УИК 398 Кира Ракчеева заявила ЗАКС.Ру, что такого быть не могло.

Организация "Наблюдатели Петербурга" рассказала в своих соцсетях, что УИК 1592 (Невский район) выдала избирательнице Наталье Голосовой и ее мужу бюллетени без подписей и печатей, пообещав пропечатать их позже. Это случилось еще в первый день голосования, 25 июня. А на следующий день свою позицию по этому вопросу дал Горизбирком.

"В Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталье сообщили, что если члены УИК в процессе подсчета голосов обнаружат бюллетени без печати и подписи, комиссия самостоятельно, "на свое усмотрение", будет принимать решение о том, учитывать ли такие бюллетени", - написали "Наблюдатели Петербурга".

Набирает популярность символ противников поправок в Конституцию - красный крест. Накануне его предложил использовать видеоблогер под псевдонимом Быть Или и теперь логотип ставят на аватары и добавляют в никнеймы. Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник приклеил красный крест на свою медицинскую маску и пообещал прийти в ней на избирательный участок 1 июля.

фото из соцсетей Максима Резника

Не дремлют и сторонники поправок. Петербургские депутаты "Единой России" наперебой постят у себя в социальных сетях тексты и видео о том, как важно и, главное, безопасно участвовать во всенародном голосовании. Свой ролик снял и спикер ЗакСа, главный единоросс города Вячеслав Макаров. Страниц в соцсетях у него нет, поэтому площадкой для видео он выбрал сайт петербургского парламента. Спикер заявил, что главные инициаторы поправок - простые люди, а власть лишь повинуется народным прихотям:

"Цель конституционных изменений проста: быть "на одной волне" с людьми, слышать и понимать запросы и нужды простого человека, имя которому – народ. Именно люди стали главными инициаторами и авторами поправок".

Впереди - выходные, но голосование продолжится без перерывов. На участках ожидаются труженики пятидневки.

Сергей Еремеев

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