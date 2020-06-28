На Малоохтинском мосту растянули баннер против поправок в Конституцию

На Малоохтинском мосту появился баннер с надписью "Голосуй против!", по всей вероятности, имеющий прямое отношение к проходящему в эти дни голосованию по поправкам в Конституцию, которые еще в январе инициировал президент Владимир Путин. Растяжка выполнена в манере, характерной для баннеров активистов незарегистрированной партии "Другая Россия": прописные белые печатные буквы на черном фоне. Фотографию транспаранта сделал Петр Иванов.

Среди 206 разнородных поправок, посвященных то семецным ценностям, то защите животных, то памяти предков, выделяется поправка, которая обнуляет четыре президентских срока Путина и позволяет ему баллотироваться еще и еще. Именно ее информационные щиты и агитационные ролики старатся обходить стороной.

О том, как проходит голосование в Петербурга по итогам каждого дня плебисцита, читайте в материалах ЗАКС.Ру. По последним данным Центризбиркома, в городе успело проголосовать уже порядка 28 процентов избирателей (свыше 1,1 млн человек).