Ночью в Петербурге и Москве вновь задерживали расклеивавших листовки против поправок активистов

Минувшей ночью правоохранители обоих столиц вновь поймали активистов, расклеивавших листовки против внесения изменений в действующую Конституцию, уведомляет "ОВД-Инфо".

В Петербурге в отдел полиции попала Марина Зинченко.

В московских Химках борцы с преступностью доставили в ОП Людмилу Чурину, Татьяну Бондаренко и Артема Перепелицу. Отмечается, что на всех составили протоколы о неповиновении требованиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП).

По сообщению правозащитников, активистов задержали якобы за отказ предъявлять правоохранителям паспорта. Всех оставили в отделении на ночь.

Это уже не первый раз, когда в Москве и Петербурге полицейские ловят граждан, выступающих против поправок.

Среди более чем 200 разнообразных корректив, посвященных как семейным ценностям, так и защите животных, выделяется одна, которая позволит обнулить все президентские сроки Владимира Путина и позволит ему баллотироваться еще не раз. Именно ее информационные щиты и агитационные ролики стараются обходить стороной.

О том, как проходит голосование в Петербурге по итогам каждого дня плебисцита, читайте в материалах ЗАКС.Ру. По последним данным Центризбиркома, в городе успело проголосовать уже порядка 28 процентов избирателей (свыше 1,1 млн человек).