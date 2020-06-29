Кирилл Рогов о формате голосования по поправкам: Теперь так будет всегда

Политолог Кирилл Рогов выпустил аналитический текст, посвященный необычности голосования по поправкам в Конституцию, которое проводится в специфических местах, вплоть до отдельно стоящих пней. Специалист замечает, что, несмотря на то, что это может выглядеть анекдотично, следует отнестись к происходящему всерьез, поскольку однажды опробованная технология и дальше будет воспроизводиться: "если можно так, то можно всё". Это, в свою очередь, означает для него де-факто конец выборов как гражданского института.

"Не так важно, за что вы голосуете, но важно – как, по какой процедуре. И это совершенно обманное, советское голосование, где можно обманывать вас хоть электронно, хоть на скамеечке, хоть в багажнике автомобиля, хоть на дому – оно теперь будет всегда. Это новая норма", - написал Рогов у себя в Facebook.

Какими бы сильными позиции бойкота или протеста ни были, подчеркивает политолог, Кремль успешно и качественно натренировал группу "специалистов" по электоральным мероприятиям, и эти люди всегда найдутся.

"10-20 миллионов человек по стране будут как заведенные ходить на выборы, которые никто не будет контролировать, и голосовать там за свою премию в квартал. В этом состоит смысл того, что происходит, а не в чем другом", - резюмирует автор.

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