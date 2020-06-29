Другороссы под окнами КС напомнили об "обнулении" царской семьи

Петербургское отделение незарегистрированной партии "Другая Россия" провело акцию на Сенатской площади, у здания Конституционного суда. Они растянули протестный баннер, исполненный в традиционной для себя стилистике: белые печатные буквы на черном фоне. "Царей в 1917 обнулили" - гласила надпись. Растяжкой вскоре после ее появления заинтересовались полицейские.

"Партия "Другая Россия" выступает за бойкот этой процедуры, проводимой без референдума, который имел бы подлинную юридическую силу. Наивно полагать, что олигархическое государство, страна неравенства и несправедливости, будет реформировать сама себя в ходе сомнительной процедуры", - прокомментировали другороссы свой перфоманс в официальном паблике.

Отметим, что накануне, 28 июня похожий по смыслу баннер появился на Малоохтинском мосту. "Голосуй против", - было написано на нем.

Всероссийское голосование по уже принятым поправкам в Конституцию, главной из которых принято считать обнуление четырех президентских сроков Владимира Путина, проходит с 25 июня по 1 июля.