Матвиенко предложила подумать о дальнейшем использовании практики недельного голосования

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник, 29 июня, проголосовала по поправкам в Конституцию. Свою позицию она выразила на избирательном участке 2237 в Петербурге.

Матвиенко отметила отличную организацию процесса голосования и заявила, что можно и впредь проводить выборы в течение нескольких дней.

- Такая практика используется в целом ряде государств. Надо подумать, может и нам и впредь использовать эту возможность. Почему? Потому что гражданам, во-первых, удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить. Второе - с учетом санитарно-эпидемиологических требований, нет очередей, нет скоплений людей. В этом смысле можно утверждать, что голосование абсолютно безопасно.

Она добавила, что к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований относятся ответственно и члены избирательных комиссий, и избиратели, и наблюдатели.

Напомним, голосование по изменению Конституции России началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно. За первые четыре дня в Петербурге проголосовали 38,5% избирателей.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.