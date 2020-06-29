Матвиенко: Человек не имеет причин не прийти на голосование

Организаторы общероссийского голосования по одобрению изменения Конституции создали настолько удобные условия, что "человек не имеет причин не прийти" на него, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она также поддержала решение принимать все двести с лишним поправок в Основной закон страны одним пакетом.

- Все поправки важны. Важны все вместе, не по отдельности. Они увязаны в общий пакет, который создает условия для дальнейшего усиления экономики России, для усиления социальных гарантий граждан, для защиты национальных интересов, суверенитета России. Там есть все - и культура, и образование, - сообщила Матвиенко журналистам.

Спикер Совфеда проголосовала в Петербурге на избирательном участке 2237.

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