Команда Гудкова спросила у москвичей на улицах об их отношении к поправкам

Политик Дмитрий Гудков вместе со своей командой потратил два последних дня на разговоры со случайными прохожими в столичных районах Хорошево-Мневники и Митино об их отношении к поправкам в Конституцию, и получил неожиданные результаты. 94 опрошенных москвича высказались о переписывании основного закона неодобрительно и только 33 поддержали изменения. Претензии к нерепрезентативности выборки Гудков принимает, но с существенной оговоркой.

"Конечно, но не менее репрезентативно, чем их голосование в багажниках автомобилей и придорожных туалетах. Мы взяли случайный срез и получили результат, который говорит сам за себя. Они, конечно, объявят те цифры, которые захотят. Но вы должны знать, что они лгут, что у них нет большинства в нашей стране, что они проиграли голосование. И что у Путина нет права на обнуление!", - написал он у себя в Facebook.

Отметим, что Гудков - один из организаторов кампании "НЕТ", которая призывает всех недовольных властью прийти и проголосовать против поправок, а не бойкотировать эту процедуру.

О перипетиях петербургского голосования по поправкам читайте материалы ЗАКС.Ру.