"Голосование проходит с позитивным настроем": Как единороссы зазывают петербуржцев на участки

Уже неделю депутаты Законодательного собрания Петербурга из фракции "Единая Россия" ежедневно рассказывают в своих социальных сетях о голосовании по поправкам в Конституцию. Постят фотографии избирательных участков и видео с призывами обязательно изъявить свою волю. Помощники парламентариев ежедневно отчитываются об этом постинге перед партийным начальством. ЗАКС.Ру изучил весь контент единороссов и выбрал самый убедительный.

По данным ЗАКС.Ру, дневная норма, о которой помощник депутата-единоросса должен ежедневно отчитываться перед руководством - два поста во "ВКонтакте" и Instagram. Рядом с ними обязательно должны стоять хэштеги #ог78 и #Конституция2020. Рекомендовано снимать видеообращения или писать небольшие тексты с приглашением прийти на избирательные участки.

Практически все депутаты и их помощники делают упор на безопасность: рассказывают, что все УИК полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, а члены комиссий и сами всегда в масках, и следят, чтобы их надевали другие.

"Голосование в Красногвардейском районе проходит в спокойном режиме с позитивным настроем. Потоки граждан, желающих проголосовать, распределяются равномерно", - говорится в паблике депутата Елены Раховой.

Большинство парламентариев отчитывается о своих личных посещениях избирательных участков. При этом сами они, порой, СИЗ используют странно. Например, у наиболее возрастного депутата городского парламента Бориса Ивченко маска на всех видео постоянно находилась где-то на уровне подбородка.

Однако это не отменяет душевности видеороликов, которые делают Ивченко и его команда. Каждый раз, посещая участки, единоросс-пенсионер не только фиксирует происходящее, но и вступает в разговор с людьми, которых встречает. В одном ролике он поинтересовался у еще собирающейся проголосовать избирательницы, какие поправки ее больше всего привлекают.

В другом - сделал комплимент только что опустившей в урну бюллетень землячке. В третьем - объяснил члену участковой комиссии, почему лично он за изменение Конституции:

"Это, конечно, соответствие времени. То, что было в 1993 году, не соответствует. Время изменилось, а мы должны учитывать эти изменения… Я всю жизнь занимался вопросами национальной безопасности, создания стратегического оружия. И эти вопросы не были отражены в действующей Конституции, а в настоящей они есть, и я горжусь этим".

За звание лучшего интервьюера фракции с Ивченко может побороться только Михаил Погорелов. Он тоже общался с избирателем на участке. Передать словами атмосферу этого видео сложно, лучше его просто посмотреть.

Поскольку агитации за или против поправок не существует, некоторые единороссы просто информируют подписчиков о своей позиции. Делают они это как на словах, так и через фото. Председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок разместил в своем паблике снимок, на котором он опускает в урну бюллетень с голосом "да". Фотографии бюллетеней с аналогичным выбором запостили у себя на страницах также Дмитрий Тугов и Игорь Высоцкий.

Последний, кстати, тоже активно использует видеоформат. Обращается с помощью него к гражданам и отчитывается о посещениях УИК. 26 июня, например, разместил снятый на участке четырехсекундный сюжет, на котором ничего не происходит.

На некоторых видео депутата Евгения Никольского почему-то пропадает звук. Зато за день до 1 июля он разместил эмоциональное видеообращение к гражданам с просьбой подумать о будущем:

"Необходимо, чтобы каждый нормальный гражданин, человек этой страны понял, что его участие в голосовании очень важно для будущих поколений, да и для нашего тоже. Не рассчитывайте на то, что какой-то дядя придет и за вас примет решение. Придите на избирательные участки".

Единороссы в своем информировании вообще часто используют тему ответственности перед последующими поколениями: поправки якобы нужны в первую очередь тем, кто придет нам на смену, они их оценят. Вице-спикер Анатолий Дроздов, например, неоднократно рассуждал о детях и внуках, а кронштадтский депутат Александр Ходосок - о внуках и правнуках.

Жанру "споры с оппонентами" депутаты уделили немного внимания. Можно отметить, например, один из постов Романа Коваля:

Спустя трое с половиной суток после размещения в комментарии никто ничего не написали, но один подписчик поставил лайк.

Абсолютные рекордсмены по постингу - вице-спикер Дроздов и его помощники. План они перевыполняли каждый день и за неполные шесть суток разместили 25 сообщений. В основном, это фотографии с избирательных участков и напоминания о том, что на них по-прежнему все в порядке. Утром 26 июня в официальном сообществе депутата появились снимки самого Дроздова, который пришел голосовать в элегантном светлом костюме.

Каких-то комментариев по поводу видеозаписи, запечатлевшей вероятный вброс бюллетеней на территории Калининского района, который в ЗакСе представляет вице-спикер, на его странице не было. Да и вообще, судя по постам единороссов, процесс голосования проходит идеально прозрачно и максимально честно. Самый жесткий инцидент описал депутат Алексей Макаров - для избирателя не сразу нашли перчатки подходящего размера.

От отчетов по размещению контента в поддержку всероссийского дня голосования, видимо, освобождены помощники спикера ЗакСа Вячеслава Макарова и руководителя регионального исполкома "Единой России" Владимира Носова. Остальные с задачами справляются, хотя некоторые парламентарии лично никак не засветились в этой кампании. Например, на страницах Андрея Анохина и Александра Кущака нет их фотографий или видео с участков, а речь постоянно ведется о депутатских помощниках, объезжающих УИК. Вообще никакого контента по актуальной теме не найдено в соцсетях депутата-лыжницы Любови Егоровой. На момент подготовки материала ее страницы во Вконтакте и Instagram не обновлялись с 24 июня.

О поправке Валентины Терешковой, "обнуляющей" президентские сроки Владимира Путина и позволяющей ему еще два раза избираться, ни один из депутатов "Единой России" в своих информационных постах не высказался.

Фото и видео из публичных страниц депутатов Законодательного собрания Петербурга

текст: Сергей Еремеев

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