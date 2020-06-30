Кадыров заявил о необходимости пожизненного правления Путина

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров на фоне всенародного голосования по поправкам в Конституцию, дающим право действующему президенту избираться вновь и вновь, выступил за еще более радикальное изменение законодательства. Стране, уверен региональный начальник, мало Путина еще на 12 лет, Кадыров хочет иметь гарантию нахождения Путина у власти пожизненно.

"Самое важное, я всегда говорю - мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера мирового масштаба. Мы должны гордиться этим", - приводит его слова "Интерфакс".

Вместе с тем, за поправки в Конституцию, хоть они и не отвечают этим запросам Кадырова, он жителей своей республики проголосовать настоятельно позвал.

"Мы сегодня живем в правовом государстве. Мы граждане этой великой страны, наш чеченский язык - государственный язык, религия у нас на первом месте, для всех мусульман открыты мечети", - оценил он новейшую редакцию российской Конституции, приглашая всех на голосование.

О том, как голосуют за "обнуление" Путина в Петербурге, читайте на ЗАКС.Ру.