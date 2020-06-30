18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:30

Кадыров заявил о необходимости пожизненного правления Путина

фото ЗакС политика Кадыров заявил о необходимости пожизненного правления Путина

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров на фоне всенародного голосования по поправкам в Конституцию, дающим право действующему президенту избираться вновь и вновь, выступил за еще более радикальное изменение законодательства. Стране, уверен региональный начальник, мало Путина еще на 12 лет, Кадыров хочет иметь гарантию нахождения Путина у власти пожизненно.

"Самое важное, я всегда говорю - мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера мирового масштаба. Мы должны гордиться этим", - приводит его слова "Интерфакс".

Вместе с тем, за поправки в Конституцию, хоть они и не отвечают этим запросам Кадырова, он жителей своей республики проголосовать настоятельно позвал.

"Мы сегодня живем в правовом государстве. Мы граждане этой великой страны, наш чеченский язык - государственный язык, религия у нас на первом месте, для всех мусульман открыты мечети", - оценил он новейшую редакцию российской Конституции, приглашая всех на голосование.

О том, как голосуют за "обнуление" Путина в Петербурге, читайте на ЗАКС.Ру.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:30 Явлинский: Голосование по поправкам оскорбляет общественный интеллект

18:59 СЖ Петербурга просит МВД и прокуратуру проверить инцидент с Френкелем на УИК №2191

18:45 Глава УИК №2191: Френкель просто упал, его не толкал никто

18:38 Наблюдатель УИК №2191 и экс-депутат Абрамов сомневается, что у Френкеля сломана рука

17:55 Илью Ткаченко задержали за майские пикеты "Стратегии-18"

17:30 Вишневский потребовал наказать полицейского, который травмировал руку корреспонденту "Медиазоны"

17:02 Петербургское отделение Союза журналистов обратилось к главам ГИК и ГУ МВД по городу

16:45 МВД отрицает, что полицейский напал на корреспондента "Медиазоны", - это было "удаление"

16:26 "Голосование проходит с позитивным настроем": Как единороссы зазывают петербуржцев на участки

16:17 Памфилова потребовала от Горизбиркома Петербурга не допускать провокаций на голосовании по Конституции


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
19:30 Явлинский: Голосование по поправкам оскорбляет общественный интеллект

18:59 СЖ Петербурга просит МВД и прокуратуру проверить инцидент с Френкелем на УИК №2191

18:58 В Петербурге вновь заработают музеи и фитнес-центры

18:52 СМИ: СК повторно направил дело сестер Хачатурян в Генпрокуратуру

18:45 Глава УИК №2191: Френкель просто упал, его не толкал никто

18:38 Наблюдатель УИК №2191 и экс-депутат Абрамов сомневается, что у Френкеля сломана рука

18:31 Из-за урагана в Петербурге пострадали четыре человека

17:58 Два здания на Шпалерной улице обрели статус памятников

17:55 Илью Ткаченко задержали за майские пикеты "Стратегии-18"

17:30 Вишневский потребовал наказать полицейского, который травмировал руку корреспонденту "Медиазоны"

17:30 Кадыров заявил о необходимости пожизненного правления Путина

17:02 Петербургское отделение Союза журналистов обратилось к главам ГИК и ГУ МВД по городу

16:59 Евросоюз открыл границы для 14 стран, но не для России

16:45 МВД отрицает, что полицейский напал на корреспондента "Медиазоны", - это было "удаление"

16:38 В Карелии отменили обязательную самоизоляцию для приезжих из других регионов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru