Илью Ткаченко задержали за майские пикеты "Стратегии-18"

Полицейские задержали активиста Илью Ткаченко, когда он приехал для оказания правовой помощи задержанной утром Ольге Смирновой, передает "ОВД-Инфо".

Ткаченко задержали, когда он вышел из 1-го отдела полиции, чтобы купить Смирновой воду и еду. Поводом стало участие активиста в пикете "Стратегии-18" в поддержку крымских татар 17 мая. Тогда на него составляли протокол за нарушение самоизоляции, теперь его отвезли в 30-й отдел полиции для составления протокола по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка организации акции).

По данным Telegram-канала "Агит Россия", Ткаченко оставляют в отделе полиции на ночь до суда.

Смирнову задержали утром у ее дома, формально – за участие в народном сходе против поправок в Конституцию 15 февраля. При этом она за несколько дней до задержания анонсировала флешмоб против поправок в Конституцию.