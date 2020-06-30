СЖ Петербурга просит МВД и прокуратуру проверить инцидент с Френкелем на УИК №2191

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти обратился к начальнику управления МВД по Петербургу Роману Плугину и прокурору города Сергею Литвиненко с требованием проверить инцидент с корреспондентом "Медиазоны" Давидом Френкелем на УИК №2191.

В СЖ заявили, что расценивают случившееся, "в том числе, и как воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста".

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов в Telegram-канале сообщил, что уже сегодня, 30 июня, будет подано завление в Следственный комитет. Пока Френкелю делают операцию: у него сломано плечо.

"Ясно, кто сломал ему [Френкелю] плечо, все фамилии известны. С учетом видео и свидетелей, медицинских документов ситуация максимально прозрачная. В отношении полицейского должны быть как минимум две статьи УК — 286 (превышение должностных полномочий), до 10 лет лишения свободы, и 144 (воспрепятствования работы журналиста), до 6 лет лишения свободы", - написал Смирнов.

Френкель как корреспондент прибыл на УИК №2191 из-за сведений о том, что одного из членов комиссии пытаются удалить с участка. Конфликт возник после того, как журналист отказался сообщить свое место проживания. По словам члена ТИК №16 Владимира Молодожени, наблюдатель, экс-депутат МО "Дворцовый округ" Дмитрий Абрамов наступал на ноги Френкелю, толкал его и хамил. Полицейские же повалили корреспондента на пол и сломали руку.

Глава УИК № 2191 заявила, будто полиция не применяла к журналисту силу, и якобы он "каким-то образом упал" сам. Тем не менее, на видеозаписях видно, что полицейские применяют силу к Френкелю, заламывая ему руку.

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