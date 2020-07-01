Памфилова: Серьезных нарушений на голосовании по поправкам не обнаружено

Глава Центризбиркома Элла Памфилова известила, что во вверенном ей органе не знают о каких-либо достаточно ощутимых нарушениях, которые бы повлияли на ход плебисцита по Конституции.

"Серьезных нарушений на голосовании по поправкам в Конституции на данный момент не обнаружено. Очень серьезного нарушения, который бы требовал заседания рабочей группы ЦИК, боюсь сглазить, но пока нет", - отчиталась чиновница.

Следует напомнить о том, что некоторым гражданам - причем, как в России, так и за рубежом - удавалось дважды поучаствовать в процедуре голосования.

Кроме того, накануне в Петербурге произошел серьёзный инцидент: правоохранители сломали руку приехавшему на участок №2191 корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю. Делом занялся СК.