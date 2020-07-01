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Поправки в Конституцию

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11:27

ЦИК: В Петербурге за 6 дней проголосовали 2,2 млн человек

фото ЗакС политика ЦИК: В Петербурге за 6 дней проголосовали 2,2 млн человек

В Петербурге во всероссийском голосовании по одобрению поправок в Конституцию с 25 по 30 июня приняли участие 2 269 279 избирателей, сообщил Центризбирком на своем официальном сайте.

Это примерно на 26 тысяч человек больше, чем в Москве (без учета дистанционного электронного голосования). В плебисците приняло участие 59% от общего числа петербуржцев, обладающих избирательным правом.

Всего по стране проголосовали 58,5 млн человек или 55,22% от общего числа избирателей.

Отметим, что в сентябре 2019 года на выборах губернатора Петербурга явка составила 30,08% (1,1 млн человек).

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