Художник Loketski сделал инсталляцию из целого тиража Конституции

В районе Парнаса на строительном заборе появился новый арт-объект, изготовленный уличным художником Loketski. Произведение представляет собой фразу "Спаси и сохрани", "написанную" приклеенными к стене изданиями Конституции.

"В критические моменты жизни даже самый отъявленный атеист обращается к Богу. Я прошу спасти и сохранить старую Конституцию. Не могу назвать ее „действующей", потому что власть не допускала ее. Я верю в старую Конституцию. Верю в то, что власть должна сменяться, а основной закон — исполняться", - прокомментировал свой поступок художник и акционист.

Сегодня, 1 июля, последний и определяющий день недельного голосования по поправкам в основной закон, главной из которых в политологической среде называют открывающуюся возможность для Владимира Путина избираться еще два раза на шесть лет. О деталях петербургского голосования читайте в репортажах ЗАКС.Ру.

Фотография: Loketski / Instagram