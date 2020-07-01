Комиссия СПЧ призвала наказать полицейского, сломавшего руку Френкелю

Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов просит Генпрокуратуру и Следственный комитет взять под особый контроль расследование инцидента на УИК №2191, где полицейский сломал руку корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю, заявление опубликовано на сайте СПЧ.

Комиссия обратила внимание на то, что правоохранитель сломал журналисту руку на глазах свидетелей, инцидент зафиксирован на видео, номер жетона полицейского известен – 009175. На видео видно, что Френкель не представлял угрозы общественному порядку, и применение силы к нему выглядит необоснованным, подчеркнули в СПЧ.

"Последствия этого применения силы нуждаются в наказании по всей строгости закона", - заявили в комиссии.

По мнению членов комиссии, действия полицейского попадают под несколько статей Уголовного кодекса: ст. 114 или ст. 115 (умышленного причинения среднего или легкого вреда здоровью соответственно) и ст. 144 (воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста). В комиссии напомнили, что в России журналистов регулярно, часто с необоснованным применением силы, задерживают на публичных мероприятиях, и нападения на сотрудников СМИ "практически никогда не расследуются".

"Просим Генеральную прокуратуру и Следственный комитет взять под особый контроль дело об избиении журналиста Давида Френкеля, чтобы положить конец данной позорной практике. Сотрудник полиции должен быть наказан со всей максимальной строгостью согласно законодательству Российской федерации за нарушение целого ряда статей Уголовного кодекса", - заключили в комиссии.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

Полицейский применил силу к Френкелю 30 июня, когда решил вывести его из помещения УИК по просьбе председателя комиссии Валентины Ландышко. У журналиста сломана рука, он перенес операцию. О ситуации на УИК № 2191, где председатель избиркома отказывалась выставлять на всеобщее обозрение урны для переносного голосования, читайте в материале ЗАКС.Ру.