На УИК №2191 могут не засчитать бюллетени из урны с утерянной документацией

Председатель УИК №2191 Валентина Ландышко обратилась к членам комиссии с предложением не засчитывать бюллетени из переносной урны №4 для голосования, на которую потерялась документация, передает "Фонтанка.ру".

Исчезновение урн стало причиной конфликта, приведшего к инциденту с корреспондентом "Медиазоны" Давидом Френкелем, которому сломали плечо. Ладышко и секретарь УИК №2191 Дарья Боева куда-то уходили 29 июня с этим ящиком, объявив, что идут на придомовое голосование. Член УИК от "Справедливой России" Дмитрий Попов, когда они вернулись, попросил, чтобы ящик был опечатан в его присутствии и чтобы ему продемонстрировали акты выдачи бюллетеней, но получил отказ. 30 июня он не досчитался трех ящиков из четырех. В разговоре с ЗАКС.Ру Попов рассказал, что председатель комиссии "просто унес эти урны к себе в закрома", а членов УИК "ограничил в праве доступа к ним".

Теперь Ландышко сообщила членам комиссии, что документация на переносную урну №4 утеряна и спросила, согласны ли они с тем, чтобы не засчитывать бюллетени из нее. Попов заметил, что поддержал идею не учитывать эти бюллетени, заметив, что это "уже результат".

30 июня полицейский применил силу к Давиду Френкелю, когда решил вывести его из помещения УИК, и сломал ему руку. Журналист перенес операцию. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

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