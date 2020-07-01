Глава ТИК №16 заявила об исчезновении документов для урны в УИК №2191 в момент инцидента с Френкелем

Председатель территориального избиркома №16 Ольга Сердюк заявила, что документы к урне №4 в УИК №2191 пропали в тот момент, когда полицейские применяли силу к корреспонденту "Медиазоны" Давиду Френкелю, сломав ему руку, сообщили в медиацентре Союза журналистов России.

Сердюк утверждает, что вызвавшая вопросы урна с документами была принесена на избирательный участок после "удаленного голосования" в то время, как произошел инцидент с журналистом. По ее словам, внимание председателя, членов УИК и полицейских "было отвлечено участниками инцидента", а пропажу документов обнаружили уже когда медики увезли пострадавшего Френкеля на скорой.

"В течение суток сотрудники УИК проводили внутреннюю проверку, изучали данные с камер видеонаблюдения. Сегодня внутренняя проверка установила, что документы были утеряны в момент инцидента с Давидом Френкелем", - заявила Сердюк.

Ранее председатель УИК №2191 Валентина Ландышко спрашивала членов комиссии, согласны ли они с идеей не засчитывать бюллетени из этой урны.

Френкелю сломали руку полицейские в УИК №2191 30 июня, когда решили вывести его из помещения. Журналисту сделали операцию. Он приехал освещать ситуацию, когда члена ТИК №16 от "Яблока" Владимира Молодоженю грозились удалить с участка правоохранители, когда он и член УИК Дмитрий Попов возмутились исчезновением трех урн для надомного голосования из четырех, причем вопросы у Попова к действиям главы УИК появились еще накануне, 29 июня. Подробнее о проблемах с урнами на этом участке и ситуации с Френкелем – в материале ЗАКС.Ру.

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