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Поправки в Конституцию

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5:19

Участки-рекордсмены

Петербургские власти уже отчитались о высокой явке на голосовании по одобрению "обнуления" президентских сроков Владимира Путина и других поправок в Конституцию. Но некоторые участковые избирательные комиссии отличились особенно. Судя по опубликованным в ГАС "Выборы" данным, на отдельных УИК проголосовали вообще все избиратели.

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Большинство участков, которые сообщили о 100% или близкой к тому явке - дополнительные. Они находились в медицинских учреждениях или были прикреплены к кораблям, подводным лодкам и так далее. Неудивительно, что люди, находившиеся в замкнутом пространстве, проголосовали полным или почти полным составом. Но были и другие УИК, которые действовали в обычных общеобразовательных школах и где голосовали местные жители. Эти участки в последние электоральные кампании не отличались сверхъестественной явкой, но плебисцит-2020 стал для них особенным.

Действующая в школе № 232 на набережной Крюкова канала участковая избирательная комиссия № 1 к вечеру 1 июля стремительно шла к показателю 100% проголосовавших. Согласно открытым сведениям в государственной автоматизированной системе "Выборы", за шесть дней "досрочного" плебисцита и первые два часа голосования 1 июля явка здесь составила целых 84.33%. К 15-00 1 июля - 90.81%. Когда участок закрылся на подсчет голосов, появился показатель явки на 18-00 - 90.58%, на 0,23%, чем тремя часами ранее. Поздно ночью в ГАС "Выборы" высветились итоговые данные - 1613 проголосовавших из 1720 избирателей. Это явка примерно 93,7%. 

Для сравнения, на президентских выборах 2018 года здесь проголосовали 953 человека, на губернаторских в 2019-м - 598. Но на этот раз здесь отчитались о небывалом ажиотаже.

И хотя участок № 232 и попал из-за своей явки в поле зрения прессы еще днем 1 июля, позже оказалось, что планку в 90% одолели многие.  

Например, о героической активности граждан отчиталась УИК № 59, которая действует в муниципальном округе "Екатерингофский". Здесь к 18-00 проголосовали 95,7% избирателей (в том числе 89,64% досрочно или в первые два часа голосования). Опять-таки, на последних президентских выборах к тем же 18-00 здесь проголосовали 51,09% избирателей, на губернаторских - 19,57%.   

Безумную явку продемонстрировал округ "Озеро Долгое", оскандалившийся на прошлогодних муниципальных выборах. Люди в избирательных комиссиях с тех пор остались те же и они с гордостью объявили, что подавляющее большинство способного голосовать населения муниципалитета пришло и проголосовало. К 18-00 последнего дня плебисцита на пяти участках муниципалитета (1820, 1822, 1823, 1824 и 1825) была зафиксирована явка выше 90%. 

Член ТИК № 9 и экс-кандидат в депутаты "Озера Долгого" Игорь Клопков рассказал ЗАКС.Ру, что высоких показателей здесь удалось добиться за счет "досрочки".

- Я  был на участках 1822 и 1823 как член ТИК 9 с правом решающего голоса, проверял и хотел ознакомиться со списками голосующих, а также с актами по досрочному голосованию, но мне в ознакомлении отказали, ссылаясь на порядок, в котором член ТИК может только присутствовать при проведении голосования. 

95,53% избирателей к шести вечера посетили участок № 2208, действующий в лицее № 211 на территории Владимирского округа. Из них примерно 83,3% проголосовали в первые шесть дней. Позже в ГАС "Выборы" внесли окончательные итоги голосования. Согласно им, проголосовало 1535 человек из 1920 внесенных в списки избирателей, то есть явка составила около 80%. Но все равно это значительно выше, чем на этом же участке на выборах президента 2018 года (52,9%) и на губернаторских 2019-го (27,8%). 

На участке № 573, который действует в здании администрации Калининского района, явка была на уровне 99,8%. Там проголосовали 1606 из 1608 избирателей. Из них 1437 поддержали предложенные изменения Конституции. Впрочем, и на предыдущих выборах голосовали здесь активно и лояльно.

УИК № 1504, действующая в округе "Оккервиль" в школе № 592, отчиталась о стопроцентной явке. Там, согласно ГАС "Выборы", проголосовали все 1868 избирателей. 1588 - за поправки. В губернаторских выборах 2019 года там же свой гражданский долг выполнили 586 из 2273 зарегистрированных избирателей, то есть только 25,8%. Процент голосовавших за президента годом раньше был выше - 57,4%. Тогда на УИК пришли 1257 человек, еще 12 местных жителей проголосовали из дома. 

На купчинском участке 2141 (МО № 72) высок не только уровень явки - 89,3% (на участки пришли 1332 человека из 1493 избирателей) - но и процент проголосовавших "да". Поправки здесь поддержали ровно 1200 человек или 90,09% от общего числа участвовавших в голосовании.

На участке 2265, который находится в гимназии № 168 на Невском проспекте, практически напротив администрации Центрального района, из 1100 проголосовавших 1067 человек высказались "за". То есть уровень одобрения здесь составил 97% - это один из самых высоких показателей в городе показателей. Досрочно или в первые два часа 1 июля на участке проголосовали 70,74% избирателей. 

В УИК № 1786 на территории МО № 65, согласно официальным данным комиссии, против поправок проголосовало меньше 1%: 6 из 906 избирателей. Явка при этом на общем фоне оказалась низкой - около 50%. 

Постоянно действующих участков, где большинство высказалось против поправок, в Петербурге почти нет. Можно отметить УИК № 574 на территории МО "Пискаревка" - 790 голосов "против" (70,6% от общего числа). Других случаев уверенной победы протестного голосования, согласно внесенным к утру 2 июля в ГАС "Выборы" данным, в городе нет. 

Сергей Еремеев

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