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18:44

В администрации Центрального района столпились наблюдатели за всероссийским голосованием

фото ЗакС политика В администрации Центрального района столпились наблюдатели за всероссийским голосованием

Очередь из наблюдателей от Общественной палаты Петербурга, работавших в дни плебисцита по одобрению "обнуления" президентских сроков Владимира Путина и других поправок в Конституцию выстроилась 3 июля в здании администрации Центрального района. Фотографии столпившихся выложил в своем Twitter член ТИК № 16 Дмитрий Наумов.

"Одна из наблюдательниц заявила, что стоит в очереди за вознаграждением в сумме 7700 руб", - написал Наумов.

Ранее руководители региональной Общественной палаты заявляли, что их представители будут работать "на общественных началах". 

По словам Наумова, он сфотографировал очередь около 15-00. Корреспондент ЗАКС.Ру прибыл в администрацию полутора часами позже. Охранник на вопрос, где выдают деньги за работу на выборах, показал на двух сотрудниц со списками. Те попросили назвать фамилию и муниципалитет и безуспешно пытались найти озвученные данные в своих бумагах.

Позже они догнали корреспондента на улице, переспросили цель визита и заявили, что не выдают деньги, а забирают у наблюдателей книжки.

К этому времени корреспондент уже успел пообщаться с мужчиной, которого не пустили в здание администрации, потому что на нем не было медицинской маски. Он рассказал, что работал наблюдателем и пришел за деньгами. Собеседник заверил, что вознаграждение за проделанный труд можно получить в трех точках, в том числе и кабинете № 109 районной администрации. По данным ЗАКС.Ру, деньги наблюдателям от Общественной палаты могли платить не только в Центральном районе.

Отметим, что других наблюдателей на плебисците не было, а работа представителей Общественной палаты неоднократно вызывала вопросы. На отдельных участках за ходом плебисцита следили знакомые членов УИК, часто они не присутствовали на надомном и придворовом голосовании. Весь первый день плебисцита корреспондент ЗАКС.Ру провел на участке № 1545. Представительница ОП появилась там только за два часа до закрытия участка, первый ее вопрос был: "Что входит в обязанности наблюдателя?" Позже член УИК попросила ее выйти и на следующий день.

На участке № 2191 с бейджем наблюдателя от ОП присутствовал замглавы администрации Дворцового округа Дмитрий Абрамов. Он заходил в кабинет к председателю комиссии, спорил с членами ТИК и УИК, давал комментарии прессе и участвовал в конфликте с фотокорреспондентом "Медиазоны" Давидом Френкелем, в результате которого полицейский сломал журналисту плечо.

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