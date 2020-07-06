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Поправки в Конституцию

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11:50

Навальный не понимает, зачем нужен митинг 15 июля

фото ЗакС политика Навальный не понимает, зачем нужен митинг 15 июля

Политик Алексей Навальный усомнился в грамотности действий той части оппозиции, которая голосовала против поправок в Конституцию и теперь намерена провести митинг 15 июля. Для него это выглядит скорее как имитация бурной деятельности, а еще, по его мнению, организаторы выбрали для своего выступления крайне неудачное время.

"Вот это отличный вопрос - почему, блин, среда? <...> Это превратилось в странный вид политической активности. - "Что ты делаешь?". - "Я подаю заявку". Бродят какие-то люди, которые бесконечно подают заявку на митинг. Вот скажите, пожалуйста, люди, которые подают заявку сейчас, летом, на пике коронавируса, на будний день, они хотят, чтобы людей больше пришло или меньше? Мой ответ очевиден: они хотят, чтобы никто не пришел", - отметил он в гостях у своего соратника Леонида Волкова.

По словам Навального, это выглядит странно. Хотя, по большому счету, для него хороша любая протестная протестная активность.

Отметим, что на ту же дату подали заявку и петербургские оппозиционеры.

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