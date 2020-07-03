Оппозиционеры подали заявку на митинг против поправок в Конституцию в Петербурге

Организаторы кампании "НЕТ!" и еще нескольких движений подали заявку на митинг 15 июля в Петербурге против поправок в Конституцию, сообщили представители кампании.

Среди организаторов – депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник, члены "Открытой России", Либертарианской партии, движения "Весна". Они намерены требовать отмены результатов голосования по поправкам в Конституцию и отставки главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.

В заявке организаторы указали три предполагаемые площадки. Это площадь Ленина, площадка перед Балтийским домом и Пионерская площадь.

Накануне организаторы кампании "НЕТ!" подали заявку на аналогичный митинг в Москве в тот же день.

3 июля ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию, которое прошло с 25 июня по 1 июля. Согласно им, за поправки высказались 77,92% избирателей.

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