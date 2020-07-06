Журналиста Френкеля опросили в СК об инциденте в УИК №2191, где ему сломали руку

Корреспондент "Медиазоны" Давид Френкель пообщался со следователями об инциденте, произошедшем в участковой избирательной комиссии №2191: там 1 июля набросившиеся на него полицейские сломали ему плечо.

На сегодняшний день процессуальное решение по проверке ещё не принято, уведомила ТАСС адвокат молодого человека Ольга Карачаева.

"Давида Френкеля направили на выписку из больницы, в ближайший месяц ему нельзя нагружать руку. Сегодня Давид давал объяснение в рамках доследственной проверки следователю следственного отдела по Центральному району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу", - рассказала адвокат.

В случае, если СК откажется возбуждать уголовное дело, Френкель обжалует это решение.

30 июня на территории обозначенной УИК в конфликте с полицейскими серьёзно пострадал журналист Давид Френкель, которому правоохранители сломали плечо. После экстренной госпитализации молодого человека прооперировали.

Френкель приехал на участок освещать ситуацию, когда члена ТИК №16 от "Яблока" Владимира Молодоженю грозились удалить из помещения после того, как он и член УИК Дмитрий Попов возмутились исчезновением трех ящиков для надомного голосования из четырех. Подробнее о проблемах с урнами на обозначенном участке и ситуации с Френкелем – в материале ЗАКС.Ру.

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее заявлял о важности детального расследования произошедшего в Петербурге инцидента.