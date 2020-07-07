Журналистку Бекбулатову отпустили из ФСБ: ей запретили разглашать содержимое беседы

Главного редактора "Холода" Таисию Бекбулатову наконец отпустили из следственного управления ФСБ после проведенного допроса, извещает "Медиазона".

Деталей разговора с силовиками она не сообщила. Примечательно, но к девушке за всё время так и не пустили адвоката по соглашению.

"К сожалению, про допрос я ничего не могу сказать, потому что у меня подписка о неразглашении. [Обыск прошел] очень весело. К сожалению, это дело такой категории, по которой я ничего не могу сказать. [Изъяли] всю технику, карту", - поделилась впечатлениями журналистка, добавив, что чувствует себя нормально.

Утром у Бекбулатовой прошел обыск. Её задержание напрямую связано с делом, возбужденным в отношении бывшего корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова: в нём она участвует в качестве свидетеля.

Сам журналист сейчас находится в суде, где в его отношении избирается мера пресечения. Заседание решили сделать закрытым.

Сафронова обвиняют в госизмене из-за того, что он якобы передавал некие секретные сведений подведомственной НАТО организации.