Партия роста приняла новый манифест и намерена бороться за депутатские места

Партия роста 7 июля провела в Москве съезд, на котором члены организации утвердили председателем Бориса Титова, выбрали сопредседателей и проголосовали за манифест. Его представили в виде ролика с закадровым голосом. В видеоролике утверждается, что члены партии - предприниматели - создают основную часть рабочих мест в стране и являются основой экономики, а не крупные сырьевые предприятия. Из-за сложившейся ситуации в стране предприниматели вынуждены идти в политику, сообщается в ролике:

"Сегодня мы вынуждены оторваться от своих предприятий и пойти в политику, объединиться в команду Партии роста, потому что нас лишают надежды на будущее и веры в настоящее. Мы состоялись в бизнесе, но вынуждены пойти на выборы, чтобы заменить тех, кто политику превратил в бизнес. Нынешние депутаты ничего нового и полезного для страны больше сделать не могут. Это они уничтожили свободную конкуренцию и любые надежды на государство, в котором созидательный и честный труд поощряется".

С действующими депутатами страну ждет только тупик, уверены в партии. Поэтому пришло время активных действий, чтобы построить общество инициативы и конкуренции, сообщается в ролике. Там же уточняется, что цель - создать миллионы современных и достойно оплачиваемых рабочих мест и открыть перспективы роста для всех желающих: "Мы, люди роста, знаем, как решить эту задачу системно, прагматично, без революций и катастроф".

В поддержку манифеста на съезде выступили сопредседатели и члены Партии роста. В частности, слово взяла глава фракции в Законодательном собрании Оксана Дмитриева, которая заявила о "вымывании" из политики романтиков и профессионалов. В Партии роста же, по ее мнению, состоят талантливые и профессиональные люди, которые, попав в политику, будут знать, что делать.

Ее мысль поддержал Николай Фоменко, который также стал сопредседателем партии. Он заявил, что в Партию роста безусловно входят "люди дела". Фоменко добавил, что манифест - "верно написанное, правильно сделанное и выстраданное, прежде всего, всеми нами послание окружающему миру".

С манифестом согласился и музыкант Сергей Шнуров. По его словам, сейчас "мы находимся в другой какой-то конструкции" с постмодерном. Для улучшения же ситуации нужны умные люди, которыми и являются члены Партии роста, считает Шнуров. По его словам, он и однопартийцы не хотят получать субсидии, а хотят иметь свободу для развития и работы.

С аналогичными тезисами выступил Александр Хуруджи. Он заявил, что члены партии хотят получить понятные "правила игры".

Член Партии роста Дмитрий Алексеев добавил, что сейчас "точка еще более переломная" и необходимо объединиться для изменения страны, иначе потом "уже будет тяжело без потрясений и революций выйти из ситуации, которая складывается".

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